В Самаре ревнивый боксер запер подругу в квартире и грозился облить кислотой

Все произошло в июне 2024 года. В приступе ревности мужчина грозил девушке облить ее серной кислотой. Спустя несколько дней он вновь стал вести себя агрессивно и не выпускал подругу из квартиры, игнорируя ее просьбы уйти. Девушка, чтобы освободиться, сделала вид, что помирилась с ним, а при первой возможности смогла сбежать.