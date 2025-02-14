В Самаре ревнивый боксер запер подругу в квартире и грозился облить кислотой

В Кировском районе Самары завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мастера спорта по боксу. По версии следствия, мужчина из-за ревности угрожал своей подруге расправой, а затем насильно удерживал ее в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Все произошло в июне 2024 года. В приступе ревности мужчина грозил девушке облить ее серной кислотой. Спустя несколько дней он вновь стал вести себя агрессивно и не выпускал подругу из квартиры, игнорируя ее просьбы уйти. Девушка, чтобы освободиться, сделала вид, что помирилась с ним, а при первой возможности смогла сбежать.
Теперь боксеру предстоит ответить перед судом. Ему предъявлены обвинения по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Незаконное лишение человека свободы». Дело направили в Кировский районный суд Самары для дальнейшего рассмотрения.