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Исчезнувший в Мотовилихинском районе Перми мужчина найден погибшим

Он пропал 5 февраля.

Мужчина, исчезнувший в Мотовилихинском районе Перми, найден погибшим, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о 59-летнем пермяке, который исчез 5 февраля в Мотовилихе. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях были опубликованы ориентировки с описанием и фотографией мужчины, который вышел из дома по улице Гашкова и исчез. В последний раз его видели около 12 часов дня. После этого пермяк перестал выходить на связь.

Сообщалось, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи. Спустя 9 дней с пропажи волонтёры сообщили, что поиски остановлены. Мужчина был обнаружен.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — рассказывает поисковый отряд.

Волонтёры призвали неравнодушных пермяков снять репосты и воздержаться от обсуждения происшествия в комментариях.