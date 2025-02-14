Исчезнувший в Мотовилихинском районе Перми мужчина найден погибшим

Речь идёт о 59-летнем пермяке, который исчез 5 февраля в Мотовилихе. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях были опубликованы ориентировки с описанием и фотографией мужчины, который вышел из дома по улице Гашкова и исчез. В последний раз его видели около 12 часов дня. После этого пермяк перестал выходить на связь.