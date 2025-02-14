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В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Перми закрыли аэропорт после того, как самолет выкатился за пределы ВПП.

Источник: © РИА Новости

САМОЛЁТ УФА, 14 фев — РИА Новости. Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск, добавили в пресс-службе.