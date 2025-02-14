В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.