В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

САМОЛЁТ УФА, 14 фев — РИА Новости. Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.
На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск, добавили в пресс-службе.