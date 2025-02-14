В Салавате грузовик насмерть сбил рабочего

Трагедия произошла позавчера, 12 февраля, на территории предприятия «Строительная компания Единство». Шофер КамАЗа ехал задним ходом в сторону склада и в этот момент наехал на 47-летнего коллегу-кровельщика, который был у входа. От полученных травм мужчина скончался.