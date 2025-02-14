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Самолет из Москвы мог не приземлиться в Самаре из-за фантомных меток

Непростой инцидент чуть не произошел в аэропорту Курумоч.

В самарском аэропорту Курумоч самолету из Москвы мешали сесть фантомные метки. Судно авиакомпании «Победа» заходило на посадку, когда на экранах приборов появились воздушные объекты. Пилоты обратили внимание на них, когда находились в 60 км от аэропорта приземления.

Эти метки были фантомными и не имели подтверждения. Самарские диспетчеры также подтвердили, что ничего не было. В результате, судно успешно приземлилось, угрозы безопасности зафиксированы не были.

Уточняется, что в небе над Самарой такие явления не единичны.