Самолет из Москвы мог не приземлиться в Самаре из-за фантомных меток

В самарском аэропорту Курумоч самолету из Москвы мешали сесть фантомные метки. Судно авиакомпании «Победа» заходило на посадку, когда на экранах приборов появились воздушные объекты. Пилоты обратили внимание на них, когда находились в 60 км от аэропорта приземления.
Эти метки были фантомными и не имели подтверждения. Самарские диспетчеры также подтвердили, что ничего не было. В результате, судно успешно приземлилось, угрозы безопасности зафиксированы не были.
Уточняется, что в небе над Самарой такие явления не единичны.