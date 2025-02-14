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В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы полосы

В аэропорту Перми самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, полеты временно приостановлены, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

«На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. Об открытии аэропорта сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

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