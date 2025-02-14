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Глава Гортранса Екатеринбурга Сергей Нугаев не признает вину в получении взятки

По словам адвоката, его оговорили. Защитник также намекнул, что предприниматель мог это сделать, чтобы самому не попасть в поле зрения силовиков.

Источник: Комсомольская правда

Нугаеву грозит до 12 лет заключения за получение взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК). Расследованием занимается Ленинский районный отдел СКР по Екатеринбургу.

После задержания Нугаева в мэрии сообщили, что его пост займет инженер Михаил Щипанов.

— На войне всегда так было: одни идут воевать, другие — в предатели. От навета никто не застрахован. Все это клевета, — отметил в беседе с «КП-Екатеринбург» адвокат.

Напомним, что по обвинению в получении взятки был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

СК