Глава Гортранса Екатеринбурга Сергей Нугаев не признает вину в получении взятки

Нугаеву грозит до 12 лет заключения за получение взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК). Расследованием занимается Ленинский районный отдел СКР по Екатеринбургу.
После задержания Нугаева в мэрии сообщили, что его пост займет инженер Михаил Щипанов.
— На войне всегда так было: одни идут воевать, другие — в предатели. От навета никто не застрахован. Все это клевета, — отметил в беседе с «КП-Екатеринбург» адвокат.
Напомним, что по обвинению в получении взятки был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.