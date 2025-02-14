Причиной взрыва газа в жилом доме в Прикамье стало покушение на убийство

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Кизеле утром 9 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что инцидент случился в одном из жилых домов по улице Пролетарской. После хлопка в квартире обрушилась стена, а на месте происшествия было видно следы гари и копоти. Сообщалось, что хозяйки квартиры не было дома в момент взрыва. В инциденте никто не пострадал.