Причиной взрыва газа в жилом доме в Прикамье стало покушение на убийство

Покушение на убийство жительницы Пермского края стало причиной взрыва газа в жилом доме в Кизеле, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Кизеле утром 9 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что инцидент случился в одном из жилых домов по улице Пролетарской. После хлопка в квартире обрушилась стена, а на месте происшествия было видно следы гари и копоти. Сообщалось, что хозяйки квартиры не было дома в момент взрыва. В инциденте никто не пострадал.
Днём 14 февраля следователи СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что у происшествия оказалась криминальная причина. Взрыв в жилом доме планировался как попытка убийства владелицы квартиры. Обвиняемым в преступлении стал её 56-летний знакомый.
«В утреннее время 9 февраля 2025 года мужчина, находясь в квартире своей знакомой в городе Кизеле Пермского края, повредил газовый шланг, ведущий от трубы газопровода к газовой плите, с целью убийства последней. Однако преступление не было доведено до конца», — рассказывает ведомство.
Причины того, что преступление не удалось, оказалось две: отсутствие хозяйки дома и своевременное реагирование спецслужб. Ущерб от взрыва составил более 400 тысяч рублей. Задержанному мужчине предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинении значительного ущерба».
Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела и проводят необходимые экспертизы.