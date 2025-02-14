В частном доме под Воронежем сгорел 64-летний мужчина

Утром 14 февраля на пульт дежурного сообщили о пожаре в селе Новосильское Семилукского района Воронежской области. Как сообщили пресс-служба ГУ МЧС по области, на улице Раздольная загорелся частный дом и надворная постройка, оба площадью по 60 квадратных метров.