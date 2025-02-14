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В частном доме под Воронежем сгорел 64-летний мужчина

Сарай и дом сгорели вместе с хозяином в пригороде Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 февраля на пульт дежурного сообщили о пожаре в селе Новосильское Семилукского района Воронежской области. Как сообщили пресс-служба ГУ МЧС по области, на улице Раздольная загорелся частный дом и надворная постройка, оба площадью по 60 квадратных метров.

На место ЧП выехали 12 спасателей и три машины. К сожалению, огонь полностью уничтожил сарай и привел к обрушению потолка и крыши в жилом доме. Пожарные ликвидировали возгорание в течение 45 минут.

На месте обнаружили тело 64-летнего хозяина. Причину пожара выясняют эксперты.

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