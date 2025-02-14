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Аэропорт в Перми заработал после выезда самолета за пределы взлетной полосы

Аэропорт в Перми заработал штатно после того, как самолет выкатился за ВПП.

Источник: © РИА Новости

УФА, 14 фев — РИА Новости. Пермский аэропорт «Большое Савино», временно закрытый из-за того, что самолёт госавиации выкатился за пределы ВПП, заработал в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 12.30 мск аэропорт «Большое Савино» был временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов после того, как самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) работает в штатном режиме», — сообщила пресс-служба авиаузла.