Аэропорт в Перми заработал после выезда самолета за пределы взлетной полосы

УФА, 14 фев — РИА Новости. Пермский аэропорт «Большое Савино», временно закрытый из-за того, что самолёт госавиации выкатился за пределы ВПП, заработал в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что с 12.30 мск аэропорт «Большое Савино» был временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов после того, как самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
«Аэропорт Пермь (Большое Савино) работает в штатном режиме», — сообщила пресс-служба авиаузла.