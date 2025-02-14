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Водолазы разыскивают пропавшего в ходе подводной охоты жителя Башкирии

Житель Башкирии утонул во время подводной охоты.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 14 февраля, в Мелеузовском районе Башкирии пропал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В Центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о том, что в деревне Иштуганово двое друзей отправились на подводную охоту. К сожалению, один из мужчин пропал. Заявитель утверждает, что он утонул.

На место ЧП прибыли спасатели Госкомитета по ЧС, специалисты начали поисковые и водолазные работы.

— Подводная охота — это не только увлекательное занятие, но и колоссальные физические нагрузки в новых, непривычных для организма условиях, — предупредил Кирилл Первов.

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