Водолазы разыскивают пропавшего в ходе подводной охоты жителя Башкирии

Сегодня ночью, 14 февраля, в Мелеузовском районе Башкирии пропал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
В Центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о том, что в деревне Иштуганово двое друзей отправились на подводную охоту. К сожалению, один из мужчин пропал. Заявитель утверждает, что он утонул.
На место ЧП прибыли спасатели Госкомитета по ЧС, специалисты начали поисковые и водолазные работы.
— Подводная охота — это не только увлекательное занятие, но и колоссальные физические нагрузки в новых, непривычных для организма условиях, — предупредил Кирилл Первов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.