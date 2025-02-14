В Ростове-на-Дону четверых мужчин задержали за драку и кражи из магазинов

После драки в Советском районе Ростова-на-Дону задержали четверых возмутителей спокойствия. В отношении мужчин завели уголовные дела по разным статьям, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
8 февраля в полицию поступило сообщение о конфликте с участием трех человек. Оказалось, что двое избили 24-летнего оппонента, и он попал в больницу с травмами.
Во время разбирательства в поле зрения правоохранителей попали четверо мужчин в возрасте от 21 до 34 лет. В отношении двоих были составлены протоколы в рамках статьи «Мелкое хулиганство» (20.1 КоАП РФ).
Также выяснилось, что двое были причастны к «неоднократным кражам из продуктовых магазинов». Кроме того, оба нарушителя ранее привлекались к административной ответственности, один из них также был судим (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сейчас в их отношении возбуждены уголовные дела по фактам краж и грабежа (ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ).
Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять ситуацию. Всех, кто пострадал от задержанных, просят обратиться по телефону «02».
Напомним, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку из-за «сообщений о незаконных действиях этнической группы».