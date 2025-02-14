В Ростове-на-Дону четверых мужчин задержали за драку и кражи из магазинов

Также выяснилось, что двое были причастны к «неоднократным кражам из продуктовых магазинов». Кроме того, оба нарушителя ранее привлекались к административной ответственности, один из них также был судим (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сейчас в их отношении возбуждены уголовные дела по фактам краж и грабежа (ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ).