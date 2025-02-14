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Вскрыл сейф магазина и инфокиоск. В Борисове задержали серийного вора

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сотрудники милиции задержали мужчину, неоднократно попадавшегося на краже материальных ценностей из одной и той же сети магазинов. Инцидент произошел на улице Максима Горького в райцентре, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

Как установили правоохранители, в ночь с 2 на 3 февраля мужчина ломом открыл дверь торгового объекта, проник внутрь и похитил из сейфа Br11 890. Там же в помещении подозреваемый вскрыл инфокиоск, откуда похитил Br2200. Но мужчина не предполагал, что платежный терминал оборудован сигнализацией. В кратчайшие сроки на место прибыл наряд Департамента охраны, он и задержал злоумышленника на месте преступления.

Выяснилось, что 37-летний борисовчанин ранее неоднократно попадался в поле зрения правоохранителей: он специализировался на подобных преступлениях.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.