Вскрыл сейф магазина и инфокиоск. В Борисове задержали серийного вора

Как установили правоохранители, в ночь с 2 на 3 февраля мужчина ломом открыл дверь торгового объекта, проник внутрь и похитил из сейфа Br11 890. Там же в помещении подозреваемый вскрыл инфокиоск, откуда похитил Br2200. Но мужчина не предполагал, что платежный терминал оборудован сигнализацией. В кратчайшие сроки на место прибыл наряд Департамента охраны, он и задержал злоумышленника на месте преступления.