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В Анапе восстановили движение на участке трассы Новороссийск — Керчь

Движение на участке трассы Новороссийск — Керчь, длина которого составляет почти 1 км, восстановили после ДТП.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Сейчас участок трассы полностью открыт, движение восстановлено. Трасса была перекрыта с 10:20.

Дорогу перекрыли с 48 км (+963 м) до 49 км (+810) из-за аварии с четырьмя транспортными средствами.