В Анапе восстановили движение на участке трассы Новороссийск — Керчь

Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».
Сейчас участок трассы полностью открыт, движение восстановлено. Трасса была перекрыта с 10:20.
Дорогу перекрыли с 48 км (+963 м) до 49 км (+810) из-за аварии с четырьмя транспортными средствами.
Движение на участке трассы Новороссийск — Керчь, длина которого составляет почти 1 км, восстановили после ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».
Сейчас участок трассы полностью открыт, движение восстановлено. Трасса была перекрыта с 10:20.
Дорогу перекрыли с 48 км (+963 м) до 49 км (+810) из-за аварии с четырьмя транспортными средствами.