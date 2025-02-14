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Дело о чудовищной аварии на Трассе Омск — Тюмень закрыли из-за смерти водителей

В ДТП на 565 километре трассы погибли 8 человек.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело о ДТП на трассе Омск — Тюмень прекратили из-за смерти водителей. Жуткая авария произошла 16 марта 2024 года. У большегруза разорвало колесо, и он на всей скорости влетел в другую фуру на встречном направлении.

Следовавший за фурой микроавтобус на полной скорости влетел в большегруз. Пассажирская «ГАЗель» двигалась из Омска в Тюкалинск. От столкновения все три транспортных средства загорелись. Погибли водители всех трех автомобилей и пассажиры маршрутки, среди которых оказалась и омская журналистка Анна Никитенко.

Как рассказали в Следкоме, уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности для жизни и здоровья, но из-за смерти водителей оно было прекращено.

Также во время следствия не было подтверждена версия о каком-либо нарушении ПДД водителями всех ТС. Фура потеряла управление из-за технической неисправности, которая возникла внезапно.

В Омске сегодня также произошло массовое ДТП с пострадавшими в результате столкновения пяти транспортных средств.