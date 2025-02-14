Дело о чудовищной аварии на Трассе Омск — Тюмень закрыли из-за смерти водителей

Уголовное дело о ДТП на трассе Омск — Тюмень прекратили из-за смерти водителей. Жуткая авария произошла 16 марта 2024 года. У большегруза разорвало колесо, и он на всей скорости влетел в другую фуру на встречном направлении.
Следовавший за фурой микроавтобус на полной скорости влетел в большегруз. Пассажирская «ГАЗель» двигалась из Омска в Тюкалинск. От столкновения все три транспортных средства загорелись. Погибли водители всех трех автомобилей и пассажиры маршрутки, среди которых оказалась и омская журналистка Анна Никитенко.
Как рассказали в Следкоме, уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности для жизни и здоровья, но из-за смерти водителей оно было прекращено.
Также во время следствия не было подтверждена версия о каком-либо нарушении ПДД водителями всех ТС. Фура потеряла управление из-за технической неисправности, которая возникла внезапно.
В Омске сегодня также произошло массовое ДТП с пострадавшими в результате столкновения пяти транспортных средств.