Дело о чудовищной аварии на Трассе Омск — Тюмень закрыли из-за смерти водителей

Следовавший за фурой микроавтобус на полной скорости влетел в большегруз. Пассажирская «ГАЗель» двигалась из Омска в Тюкалинск. От столкновения все три транспортных средства загорелись. Погибли водители всех трех автомобилей и пассажиры маршрутки, среди которых оказалась и омская журналистка Анна Никитенко.