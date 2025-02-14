Пожар в Уфимском районе уничтожил баню

Сегодня, 14 февраля, в Уфимском районе Башкирии пожар уничтожил баню. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудникам экстренной службы поступило сообщение о том, что в деревне Шмидтово случился инцидент — вспыхнула одноэтажная бревенчатая баня. Тушением строения занимались сотрудники пожарной части деревни Шамонино и МЧС.
К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.
— Соблюдайте правила пожарной безопасности! — призвали в ГК ЧС.
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