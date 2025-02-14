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Пожар в Уфимском районе уничтожил баню

В Башкирии дотла сгорела бревенчатая баня.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 февраля, в Уфимском районе Башкирии пожар уничтожил баню. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудникам экстренной службы поступило сообщение о том, что в деревне Шмидтово случился инцидент — вспыхнула одноэтажная бревенчатая баня. Тушением строения занимались сотрудники пожарной части деревни Шамонино и МЧС.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.

— Соблюдайте правила пожарной безопасности! — призвали в ГК ЧС.

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