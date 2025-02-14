В Борисоглебске Воронежской области мошенники «повесили» на воспитательницу детсада кредит в 2,45 млн рублей

Девушка рассказала полицейским, что ей позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи. Он сообщил, что истекает срок действия ее сим-карты. Для продления договора мошенник попросил указать код из смс-сообщения, который в эту минуту отправил женщине на мобильник. После этого смог проникнуть в онлайн-банк жертвы и оформить кредит на 2 миллиона 458 тысяч рублей.