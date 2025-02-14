В Борисоглебске Воронежской области мошенники «повесили» на воспитательницу детсада кредит в 2,45 млн рублей

20-летняя жительница Борисоглебска, работающая воспитательницей детсада, стала новой жертвой мошенников. Преступники взяли на ее имя крупный кредит.
Девушка рассказала полицейским, что ей позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи. Он сообщил, что истекает срок действия ее сим-карты. Для продления договора мошенник попросил указать код из смс-сообщения, который в эту минуту отправил женщине на мобильник. После этого смог проникнуть в онлайн-банк жертвы и оформить кредит на 2 миллиона 458 тысяч рублей.
Воспитатель увидела проделанную операцию, поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.
— Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливаю личности преступников, — сообщили в региональном ГУ МВД. — Всего 13 февраля в Воронежской области от действий мошенников пострадали 13 граждан, еще у троих похитили деньги с банковских карт. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 17 миллионов рублей.
Напомним, ранее полицейские сообщали о задержании курьера мошенников, который помог отобрать у пенсионера более 6,5 миллионов рублей.