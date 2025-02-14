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В МЧС объяснили взрыв, который слышали жители Славянского района Кубани

В МЧС объяснили взрыв, который слышали жители Славянского района Кубани.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в районе хутора Майского был найден старый беспилотный летательный аппарат. Сотрудники Росгвардии подорвали его.

Угрозы населению нет.

Напомним, на Кубани обломки БПЛА упали на дом, где была беременная женщина с семьей. Части дрона повредили жилье в поселке Афипском. Удар пришелся на крышу. Взрывная волна разрушила стену спальной комнаты. Еще загорелась газовая труба на территории. Во дворе лежали разбитые блоки и куски древесины. На месте работали спецслужбы. Власти намерены в ближайшее время восстановить частный дом.

МЧС