В МЧС объяснили взрыв, который слышали жители Славянского района Кубани.

Напомним, на Кубани обломки БПЛА упали на дом, где была беременная женщина с семьей. Части дрона повредили жилье в поселке Афипском. Удар пришелся на крышу. Взрывная волна разрушила стену спальной комнаты. Еще загорелась газовая труба на территории. Во дворе лежали разбитые блоки и куски древесины. На месте работали спецслужбы. Власти намерены в ближайшее время восстановить частный дом.