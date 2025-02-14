Трубу с кипятком прорвало у станции метро «Приморская» в Петербурге

Очевидцы в сети поделились видео из автобуса, который оказался в месте происшествия. Из окон, действительно, ничего не видно. Кажется, что будто бы кто-то отключил реальность, оставив лишь белое полотно. Автомобилистам в такой ситуации приходится двигаться очень осторожно.