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Трубу с кипятком прорвало у станции метро «Приморская» в Петербурге

Улицу Одоевского заволокло густым паром.

Источник: Топ новости Петербурга — Telegram

Улицу Одоевского у станции метро «Приморская» в Петербурге днем 14 февраля заволокло густым белым паром. Причиной этому, вероятно, стал прорыв трубы с горячей водой. О случившемся написали в Telegram-канале «Топ новости Петербурга».

— Прорыв у станции метро «Приморская». Из-за коммунальной аварии все вокруг заволокло паром, видимость на дороге практически нулевая, — написал автор поста.

Очевидцы в сети поделились видео из автобуса, который оказался в месте происшествия. Из окон, действительно, ничего не видно. Кажется, что будто бы кто-то отключил реальность, оставив лишь белое полотно. Автомобилистам в такой ситуации приходится двигаться очень осторожно.

«Комсомольская правда в Петербурге» обратилась за комментарием в «Теплосеть». Там изданию сообщили, что прорыв теплосети произошел на пересечении улиц Наличной и Одоевского. Ремонтные работы уже ведутся. Для обеспечения безопасности движение на перекрестке частично ограничили. Также пришлось временно ограничить теплоснабжение близлежащих зданий. После устранения дефекта, а на это дается 24 часа, отопление вернут.

ЖКХ