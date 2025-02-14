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Под Лельчицами женщина погибла в ДТП с грузовиком из-за незавершенного обгона

Под Лельчицами водитель легковушки на скорости въехал в МАЗ, не успев завершить обгон.

Источник: Комсомольская правда

В Лельчицком районе обгон стал причиной смертельного ДТП, рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла 14 февраля около 10.55 часов на трассе Р-36. Вблизи деревни Победное 29-летний водитель «Хендэ» не справился с управлением при обгоне и въехал в прицеп попутного МАЗа, за рулем которого был 55-летний водитель.

Водитель легковушки госпитализирован с травмами, а его 31-летняя пассажирка погибла на месте.

Тем временем СК обнародовал детали жуткого ДТП с Opel и большегрузом в Крупском районе, где пострадали двое детей: «Вез детей в минский аквапарк».

Также «Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта в Минске до 25 минут.