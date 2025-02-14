Под Лельчицами женщина погибла в ДТП с грузовиком из-за незавершенного обгона

Смертельная авария произошла 14 февраля около 10.55 часов на трассе Р-36. Вблизи деревни Победное 29-летний водитель «Хендэ» не справился с управлением при обгоне и въехал в прицеп попутного МАЗа, за рулем которого был 55-летний водитель.