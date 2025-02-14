Крымчанки за деньги оформляли браки с иностранцами

В Крыму сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли деятельность группы граждан РФ, которые организовали нелегальный канал миграции иностранцев через фиктивные браки.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, двое жителей полуострова, используя женщин, готовых вступить в брак за вознаграждение, помогали иностранцам получить разрешение на временное проживание, а затем и гражданство РФ.
Центральный районный суд Симферополя признал обвиняемых виновными и назначил организаторам условное лишение свободы на три года и штрафы в размере 130 и 100 тысяч рублей. Женщинам, заключавшим фиктивные браки, назначили испытательные сроки на год и четыре месяца.