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Крымчанки за деньги оформляли браки с иностранцами

В Крыму пресечен канал нелегальной миграции через фиктивные браки.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли деятельность группы граждан РФ, которые организовали нелегальный канал миграции иностранцев через фиктивные браки.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, двое жителей полуострова, используя женщин, готовых вступить в брак за вознаграждение, помогали иностранцам получить разрешение на временное проживание, а затем и гражданство РФ.

Центральный районный суд Симферополя признал обвиняемых виновными и назначил организаторам условное лишение свободы на три года и штрафы в размере 130 и 100 тысяч рублей. Женщинам, заключавшим фиктивные браки, назначили испытательные сроки на год и четыре месяца.