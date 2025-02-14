Крымчанки за деньги оформляли браки с иностранцами

Центральный районный суд Симферополя признал обвиняемых виновными и назначил организаторам условное лишение свободы на три года и штрафы в размере 130 и 100 тысяч рублей. Женщинам, заключавшим фиктивные браки, назначили испытательные сроки на год и четыре месяца.