Кибермошенники добрались до личных данных почты волгоградцев

Злоумышленники отправляют жертвам письма с просьбой подписать и отправить договор, якобы прикрепленный к сообщению. Однако при попытке открыть PDF-файл пользователь видит уведомление об ошибке. На следующем этапе мошенники просят жертву подтвердить учетные данные от почты, чтобы «получить доступ к облачному хранилищу», где якобы хранится документ. На самом деле, человек попадает на фишинговую страницу, где введенные логин и пароль сразу попадают в руки злоумышленников.