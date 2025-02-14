Землю с останками советских солдат распахал фермер из Волгоградской области

Громкий скандал разразился в Волгоградской области после того, как участники автопробега, организованного в честь 82-й годовщины победы в Сталинградской битве, 2 февраля обнаружили распаханным поле с останками советских воинов.
Прокуратура региона организовала проверку информации о повреждении неучтенного воинского захоронения, расположенного в хуторе Новомаксимовский. В годы Великой Отечественной войны на этой земле был концентрационный лагерь, где немцы держали советских военнопленных. По данным из архивов там расстреляли порядка 350 красноармейцев.
После участок отдали фермеру в аренду на 5 лет. Но при обустройстве противопожарных полос в апреле и августе 2024 года на поле нашли останки 62 бойцов. При этом в 2022 году с этого же поля перезахоронили 176 воинов.
По закону, власти должны были обследовать местность для выявления захоронений. Но этого не сделали. Главе Новомаксимовского сельского поселения внесено представление. В том числе прокуратура поставила вопросы о расторжении договора аренды и сохранности останков воинов.