Жителя Ростовской области арестовали за взятку сотруднику УФСБ

Отметим, арест считается предварительной мерой пресечения, и сейчас мужчина все еще находится в статусе подозреваемого. По части 4 статьи 291 УК РФ ему грозят штраф до 3 млн рублей или от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом и запретом занимать руководящие должности в течение 7 лет.