Жителя Ростовской области арестовали за взятку сотруднику УФСБ

Жителя Ростовской области арестовали за дачу взятки сотруднику УФСБ, проводившему оперативный эксперимент. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления силового ведомства.
Подкупить представителя власти пытался руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Зимовниковского района. Предварительно, мужчина передал 500 тысяч рублей в надежде прекратить проверку возможного хищения денег из субсидий, выделенных минсельхозом региона.
Теперь по решению ростовского районного суда глава КФХ проведет в СИЗО два месяца.
Отметим, арест считается предварительной мерой пресечения, и сейчас мужчина все еще находится в статусе подозреваемого. По части 4 статьи 291 УК РФ ему грозят штраф до 3 млн рублей или от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом и запретом занимать руководящие должности в течение 7 лет.