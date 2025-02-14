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Жителя Ростовской области арестовали за взятку сотруднику УФСБ

В Ростовской области мужчина пытался подкупить сотрудника УФСБ и оказался в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области арестовали за дачу взятки сотруднику УФСБ, проводившему оперативный эксперимент. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

Подкупить представителя власти пытался руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Зимовниковского района. Предварительно, мужчина передал 500 тысяч рублей в надежде прекратить проверку возможного хищения денег из субсидий, выделенных минсельхозом региона.

Теперь по решению ростовского районного суда глава КФХ проведет в СИЗО два месяца.

Отметим, арест считается предварительной мерой пресечения, и сейчас мужчина все еще находится в статусе подозреваемого. По части 4 статьи 291 УК РФ ему грозят штраф до 3 млн рублей или от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом и запретом занимать руководящие должности в течение 7 лет.