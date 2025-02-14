Подрядчика и его пособника осудили в Иркутской области за мошенничество

В Нижнеилимском районе за мошенничество осудили бывшего руководителя коммерческой организации и его пособника. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на прокуратуру и СУ СКР по Иркутской области.
Как выяснили следователи, в 2020 году руководитель подрядной организации заключил договор на замену приборов учета холодной и горячей воды, а также тепловой энергии в 19 учреждениях образования в обход конкурсных процедур. Договорившись со знакомым сметчиком, предоставил ложные сведения о стоимости затрат.
— Из-за этого бюджетам Нижнеилимского муниципального района и Иркутской области причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей. В последующем всю сумму виновный возместил, — отметили в агентстве.
В итоге бывшего директора организации приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Пособника в мошенничестве осудили на два года условно с испытательным сроком два года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что предпринимателя оштрафовали за незаконную продажу сигарет в Иркутске.