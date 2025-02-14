На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП

В четверг около 19.00 мск на дороге «Тимашевск — Кореновск» водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114, после удара машина виновника ДТП выехала на встречную полосу и врезалась в Kia. В аварии погибли женщина-водитель иномарки, а также водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ.