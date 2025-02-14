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Начался завершающий этап демонтажа танкера «Волгонефть-239»

Сейчас специалисты приступают к утилизации нижней части корпуса судна.

Начался завершающий этап демонтажа танкера «Волгонефть-239», сообщает пресс-служба Минтранса России.

Сейчас специалисты приступают к утилизации нижней части корпуса судна, это одна из самых сложных фаз операции. При помощи подъемных механизмов и блоков многотонную конструкцию перенесут на сушу для дальнейшей разделки.

Ранее была полностью демонтирована жилая надстройка судна и машинное отделение. На завод для переработки вывезли более 244 тонн металла — почти 35% от общего веса кормовой части танкера.

Рядом с танкером продолжают дежурить специалисты Морспасслужбы.

Ранее «АиФ-Юг» писал — суд обязал выплатить штраф владельца танкеров «Волгонефть». За нарушение технического регламента собственнику назначили штрафы по 300 тысяч рублей.