Начался завершающий этап демонтажа танкера «Волгонефть-239», сообщает пресс-служба Минтранса России.
Сейчас специалисты приступают к утилизации нижней части корпуса судна, это одна из самых сложных фаз операции. При помощи подъемных механизмов и блоков многотонную конструкцию перенесут на сушу для дальнейшей разделки.
Ранее была полностью демонтирована жилая надстройка судна и машинное отделение. На завод для переработки вывезли более 244 тонн металла — почти 35% от общего веса кормовой части танкера.
Рядом с танкером продолжают дежурить специалисты Морспасслужбы.
Ранее «АиФ-Юг» писал — суд обязал выплатить штраф владельца танкеров «Волгонефть». За нарушение технического регламента собственнику назначили штрафы по 300 тысяч рублей.