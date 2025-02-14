Три машины загорелись в Иркутской области за сутки из-за короткого замыкания

Три машины загорелись в Иркутской области за сутки. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на региональное МЧС.
Один из пожаров произошел на улице Баумана в Иркутске. Пламя охватило легковушку «Мерседес-Бенц» из-за короткого замыкания бортовой сети. Чтобы потушить огонь, на место выезжали шесть работников ведомства и две единицы техники.
— В Зиминском районе на федеральной автомобильной дороге воспламенился седельный тягач Sitrak. Водитель самостоятельно потушил пожар на одном квадрате. Причиной также послужило короткое замыкание, — рассказали в агентстве.
Никто не пострадал. ГУ МЧС по Иркутской области.
Третье авто загорелось в поселке Заречном. «Тойота-Аллион» оказалась объятой пламенем из-за короткого замыкания в моторном отсеке. Огонь уничтожил части авто на четырех квадратах. На место происшествия выезжали девять специалистов с привлечением двух единиц техники.
К счастью, во время пожаров никто не пострадал.
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