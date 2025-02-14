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Три машины загорелись в Иркутской области за сутки из-за короткого замыкания

Один из пожаров произошел на улице Баумана в Иркутске.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Три машины загорелись в Иркутской области за сутки. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на региональное МЧС.

Один из пожаров произошел на улице Баумана в Иркутске. Пламя охватило легковушку «Мерседес-Бенц» из-за короткого замыкания бортовой сети. Чтобы потушить огонь, на место выезжали шесть работников ведомства и две единицы техники.

— В Зиминском районе на федеральной автомобильной дороге воспламенился седельный тягач Sitrak. Водитель самостоятельно потушил пожар на одном квадрате. Причиной также послужило короткое замыкание, — рассказали в агентстве.

Никто не пострадал. ГУ МЧС по Иркутской области.

Третье авто загорелось в поселке Заречном. «Тойота-Аллион» оказалась объятой пламенем из-за короткого замыкания в моторном отсеке. Огонь уничтожил части авто на четырех квадратах. На место происшествия выезжали девять специалистов с привлечением двух единиц техники.

К счастью, во время пожаров никто не пострадал.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что опасную бактерию нашли в семенах моркови в Иркутске.