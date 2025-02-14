Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену

«Ростовский областной суд… приговорил Рябову к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.
В суде установлено, что в январе 2023 года гражданка России Евгения Рябова установила контакт с представителем спецслужбы Украины. В дальнейшем она передавала ему через интернет-мессенджер сведения о местоположении военных объектов, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.
«Ее преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — уточнили в ведомстве.