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Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев — РИА Новости. Ростовский областной суд признал виновной в государственной измене гражданку России Евгению Рябову и приговорил ее к 13 годам в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

«Ростовский областной суд… приговорил Рябову к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.

В суде установлено, что в январе 2023 года гражданка России Евгения Рябова установила контакт с представителем спецслужбы Украины. В дальнейшем она передавала ему через интернет-мессенджер сведения о местоположении военных объектов, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.

«Ее преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — уточнили в ведомстве.