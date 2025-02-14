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В Молдове пьяная женщина устроила ДТП: Въехала в другой автомобиль, ее машина оказалась на обочине и врезалась в дерево — вот и вся любовь

Как раз сегодня, 14 февраля 2025, полиция провела акцию среди детей по безопасности движения, в котором одним из лозунгов был «Стоп алкоголь за рулем».

Источник: Politia RM

В Бельцах пьяная автоледи устроила ДТП и оказалась в больнице. Авария произошла в ночь на 14 февраля.

26-летняя женщина за рулём BMW X-5 въехала в другой BMW, который двигался по встречной полосе. После этого автомобиль автоледи выехал на обочину и врезался в дерево, пишет nordinfo.md.

Женщину доставили в больницу и проверили на приборе «Драгер». Концентрация алкоголя составила 1,19 мг/л.

Полиция разбирается в деталях происшествия.

Как раз сегодня, 14 февраля 2025, полиция провела акцию среди детей по безопасности движения, в котором одним из лозунгов был «Стоп алкоголь за рулем».