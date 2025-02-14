В Омске повар «наварился» на чужом имуществе и обокрал коллегу

Как сообщила официантка, доступ в помещение был только у сотрудников ресторана. Очень быстро вора обнаружили. Им оказался 43-летний повар, который появился на работе в состоянии алкогольного опьянения и был не допущен к работе. Мужчина решил заработать другим образом, утащил смартфон и затем сдал его в ломбард.