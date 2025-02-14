В Омске повар «наварился» на чужом имуществе и обокрал коллегу

Омские полицейские по горячим следам нашли вора, который прихватил смартфон коллеги из заведения на проспекте Маркса. С сообщением о краже в полицию обратилась сотрудница ресторана. Девушка рассказала, что оставила телефон в комнате отдыха, а после смены он пропал.
Как сообщила официантка, доступ в помещение был только у сотрудников ресторана. Очень быстро вора обнаружили. Им оказался 43-летний повар, который появился на работе в состоянии алкогольного опьянения и был не допущен к работе. Мужчина решил заработать другим образом, утащил смартфон и затем сдал его в ломбард.
Выручить он смог немного, — всего пятьсот рублей. За хищение имущества ему грозит срок до 5 лет. Расследование дела продолжается.
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