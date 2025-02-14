Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске повар «наварился» на чужом имуществе и обокрал коллегу

В полицию обратилась официантка заведения с заявлением о краже смартфона.
Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские по горячим следам нашли вора, который прихватил смартфон коллеги из заведения на проспекте Маркса. С сообщением о краже в полицию обратилась сотрудница ресторана. Девушка рассказала, что оставила телефон в комнате отдыха, а после смены он пропал.

Как сообщила официантка, доступ в помещение был только у сотрудников ресторана. Очень быстро вора обнаружили. Им оказался 43-летний повар, который появился на работе в состоянии алкогольного опьянения и был не допущен к работе. Мужчина решил заработать другим образом, утащил смартфон и затем сдал его в ломбард.

Выручить он смог немного, — всего пятьсот рублей. За хищение имущества ему грозит срок до 5 лет. Расследование дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, что избившему до смерти посетителя бара омичу дали восемь лет колонии.