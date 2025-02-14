Под Ростовом задержали мужчину, который в поезде приставал к девочкам-гандболисткам

Школьницы ехали с соревнований по гандболу. По словам источника, ночью одна из девочек проснулась от того, что к ней начал приставать незнакомец. Увидев, что девочка не спит, он скрылся. Но на этом не остановился. По предварительным данным, мужчина перешел в другое купе и там начал приставать уже к другой спортсменке.