Под Ростовом задержали мужчину, который в поезде приставал к девочкам-гандболисткам

В Ростовской области задержали мужчину, которого обвинили в приставаниях к двум школьницам. По предварительным данным, происшествие случилось в поезде. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник.
Школьницы ехали с соревнований по гандболу. По словам источника, ночью одна из девочек проснулась от того, что к ней начал приставать незнакомец. Увидев, что девочка не спит, он скрылся. Но на этом не остановился. По предварительным данным, мужчина перешел в другое купе и там начал приставать уже к другой спортсменке.
Школьницы рассказали о случившемся тренеру, а тот сообщил в полицию. На одной из станций в Ростовской области подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний пассажир.
— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорит источник.