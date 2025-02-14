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Под Ростовом задержали мужчину, который в поезде приставал к девочкам-гандболисткам

В Ростовской области опросили пассажира поезда, который приставал к школьницам.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину, которого обвинили в приставаниях к двум школьницам. По предварительным данным, происшествие случилось в поезде. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник.

Школьницы ехали с соревнований по гандболу. По словам источника, ночью одна из девочек проснулась от того, что к ней начал приставать незнакомец. Увидев, что девочка не спит, он скрылся. Но на этом не остановился. По предварительным данным, мужчина перешел в другое купе и там начал приставать уже к другой спортсменке.

Школьницы рассказали о случившемся тренеру, а тот сообщил в полицию. На одной из станций в Ростовской области подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний пассажир.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорит источник.