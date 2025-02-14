Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового ДТП в Омске

Авария с участием двух автобусов и трех легковушек произошла утром в центре Омска. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, двигаясь по Комсомольскому мосту к площади Ленина, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом впереди. Последний развернуло от удара и он «смял» три легковые машины.