Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового ДТП в Омске. Об этом сообщает информационный центр СК России в Telegram. Бастрыкин поручил лично докладывать о ходе расследования дела руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву.
Авария с участием двух автобусов и трех легковушек произошла утром в центре Омска. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, двигаясь по Комсомольскому мосту к площади Ленина, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом впереди. Последний развернуло от удара и он «смял» три легковые машины.
В результате медицинская помощь потребовалась 11-ти омичам. Ранее мы публиковали первые фото и видео с места аварии.