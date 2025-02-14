В Ростовской области арестовали врача-хирурга районной ЦРБ

Напомним, уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ завели в отношении сотрудника ЦРБ Константиновского района. По данным следствия, медик договорился с местным жителем о плате в 50 тысяч рублей за помощь при подготовке документов для прохождения экспертизы на получение категории инвалидности. Известно, что хирурга задержали с поличным при получении первой части суммы.