Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области арестовали врача-хирурга районной ЦРБ

Подозреваемого в получении взятки хирурга взяли под стражу в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области врача-хирурга, подозреваемого в получении взятки, отправили в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

— Усть-Донецкий районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 апреля 2025 года, — прокомментировали в инстанции.

Напомним, уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ завели в отношении сотрудника ЦРБ Константиновского района. По данным следствия, медик договорился с местным жителем о плате в 50 тысяч рублей за помощь при подготовке документов для прохождения экспертизы на получение категории инвалидности. Известно, что хирурга задержали с поличным при получении первой части суммы.