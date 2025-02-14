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В Калининграде школа № 29 осталась без отопления из-за аварии

Подачу горячего водоснабжения пообещали восстановить к концу рабочего дня.

В Калининграде на ул. Дрожжевой из-за прорыва трубы была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения для здания школы № 29 и одного магазина. Как сообщают в телеграм-канале «Калининградтеплосети», подача теплоснабжения уже восстановлена.

Для восстановления теплоснабжения работники предприятия «вскрыли» асфальтированное покрытие и оборудовали траншею длиной более 15 метров. Слесари извлекли изношенные элементы сети и заменили их на отрезки нового трубопровода — 38 метров сети отопления и 16 метров сети ГВС.

Подачу горячего водоснабжения предприятие пообещало восстановить к концу рабочего дня.

ЖКХ