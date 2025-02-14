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В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме

ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. В Хабаровском крае погиб чиновник, против которого было возбуждено дело об экстремизме, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудник администрации Николаевского района погиб… На него ранее было заведено уголовное дело об экстремизме», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина ранее нелицеприятно «высказывался в адрес военнослужащих ВС РФ».

СК