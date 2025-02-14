Нижегородец на лечении в Воронеже лишился 9 миллионов

Житель Нижегородской области, находясь на лечении в Воронеже, стал жертвой мошенников, когда попытался инвестировать на бирже. Как рассказали в пресс-службе полиции, 41-летний мужчина в декабре нашел в интернете предложение о выгодных вложениях через финансовую биржу и подал заявку. С ним связались незнакомые люди, якобы представители бирж, которые сопровождали его на всех этапах инвестиций, убеждая вкладывать деньги.