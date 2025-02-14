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Проректору ПИМУ продлили арест еще на два месяца

Нижегородский областной суд продлил арест проректору ПИМУ Сергею Савелову до 11 апреля включительно.

Информацию об этом опубликовали NewsNN.

Также уточняется, что подсудимого отказались отпускать под домашний арест.

Напомним, что по версии следствия, с 2017 по 2019 годы данный подозреваемый получил от представителя компании, занимающейся проектированием и монтажом вентиляционных систем, деньги за обеспечение выигрышей на проводимых университетом аукционах, а также за возможность заключения прямых контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ.

Общая сумма незаконного вознаграждения составила 500 тысяч рублей.