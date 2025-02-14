Проректору ПИМУ продлили арест еще на два месяца

Напомним, что по версии следствия, с 2017 по 2019 годы данный подозреваемый получил от представителя компании, занимающейся проектированием и монтажом вентиляционных систем, деньги за обеспечение выигрышей на проводимых университетом аукционах, а также за возможность заключения прямых контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ.