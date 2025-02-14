Причину объявления в розыск бывшего замакима Актау назвали в АФМ

41-летнего Садвакасова подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере для положительного разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела.
За время руководства ТОО «Тиолайн» Долгалевым В. И. между ним и другими учредителями происходили многочисленные разногласия по поводу определения доли участия в месторождении «Обуховское» и распределения получаемого от него дохода, которые разрешались в судебном порядке. Долгалев через Садвакасова Т. Х. пытался подкупить должностных лиц правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела против отдельных учредителей компании с целью оказания на них давления и отказа от законных требований.
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование по факту самовольной добычи ТОО «Тиолайн» недр на месторождении «Обуховское».
Дело находится в суде
При этом Садвакасов Т. Х. скрылся от суда после отмены изначально принятого оправдательного приговора.
В отношении Садвакасова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в ДЭР по СКО по телефонам: + 7−7152−46−98−18 — дежурная часть. Call-center: 1458. Вознаграждение и анонимность гарантируются.