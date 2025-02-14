Причину объявления в розыск бывшего замакима Актау назвали в АФМ

За время руководства ТОО «Тиолайн» Долгалевым В. И. между ним и другими учредителями происходили многочисленные разногласия по поводу определения доли участия в месторождении «Обуховское» и распределения получаемого от него дохода, которые разрешались в судебном порядке. Долгалев через Садвакасова Т. Х. пытался подкупить должностных лиц правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела против отдельных учредителей компании с целью оказания на них давления и отказа от законных требований.