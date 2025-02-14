Пенсионер погиб во время пожара в башкирской деревне

В Зилаирском районе Башкирии произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Трагедия случилась в селе Юлдыбаево, загорелся частный бревенчатый дом. До прибытия пожарных местные жители эвакуировали из полыхающего дома 68-летнего мужчину. К сожалению, позже медики констатировали его смерть.
Прибывшим на место ЧП сотрудникам МЧС удалось ликвидировать горение и предотвратить распространение огня на соседние строения.
— Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении погибшим, — заявили в экстренной службе.
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