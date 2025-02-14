Водитель по невнимательности врезался в опору моста в Минске

Водитель в Минске по невнимательности врезался в опору моста. Подробности ДТП рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП на улице Аранской произошло в пятницу около, 14 февраля, около 12.20. Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля Subaru отвлекся от управления во время движения и возле здания № 1 врезался в опору моста. К счастью, сам пожилой водитель не пострадал, а вот его иномарке теперь потребуется ремонт: она получила серьезные механические повреждения.
Иномарка получила серьезные повреждения. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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По предварительной информации, водитель отвлекся от управления. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.