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Водитель по невнимательности врезался в опору моста в Минске

Минский автомобилист отвлекся от дороги и врезался в опору моста.

Источник: Комсомольская правда

Водитель в Минске по невнимательности врезался в опору моста. Подробности ДТП рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП на улице Аранской произошло в пятницу около, 14 февраля, около 12.20. Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля Subaru отвлекся от управления во время движения и возле здания № 1 врезался в опору моста. К счастью, сам пожилой водитель не пострадал, а вот его иномарке теперь потребуется ремонт: она получила серьезные механические повреждения.

Иномарка получила серьезные повреждения. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее мы сообщали, что под Лельчицами женщина погибла в ДТП с грузовиком из-за незавершенного обгона.

Также Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении.

По предварительной информации, водитель отвлекся от управления. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.