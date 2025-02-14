Стали известны подробности пожара пансионата в Анапе

В станице Благовещенской (Анапа) загорелись здания пансионата «Зенит» и стоящего рядом ресторана «Соль». Потом пламя перекинулось на волонтёрский штаб «Шлагбаум». Он находился на прилегающей территории, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на социальные сети оперативного штаба Кубани.
Часть вещей волонтёров хранилась на территории «Зенита», что-то удалось вынести, но существенная их доля пострадала от огня. Среди волонтёров пострадавших по предварительным данным нет. Тушение пожара продолжается.
Ранее сообщалось, что огнем охвачены 1,4 тысячи кв. метров зданий. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.