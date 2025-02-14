Стали известны подробности пожара пансионата в Анапе

В станице Благовещенской (Анапа) загорелись здания пансионата «Зенит» и стоящего рядом ресторана «Соль». Потом пламя перекинулось на волонтёрский штаб «Шлагбаум». Он находился на прилегающей территории, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на социальные сети оперативного штаба Кубани.