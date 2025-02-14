Глава СКР потребовал доклад о 9-летней девочке из Стерлитамака, которая впала в кому после катания на тюбинге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о девочке из Башкирии, которая получила тяжелую травму после катания на тюбинге. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Инцидент произошел недавно в Стерлитамаке. Девятилетняя девочка при катании на тюбинге со склона стихийно образовавшейся горки врезалась в ограждение и получила травму головы, из-за которой впала в кому.
СК Башкирии организовал процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате Следкома РФ и поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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