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Глава СКР потребовал доклад о 9-летней девочке из Стерлитамака, которая впала в кому после катания на тюбинге

Бастрыкин поручил доложить о впавшей в кому девочке из Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о девочке из Башкирии, которая получила тяжелую травму после катания на тюбинге. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Инцидент произошел недавно в Стерлитамаке. Девятилетняя девочка при катании на тюбинге со склона стихийно образовавшейся горки врезалась в ограждение и получила травму головы, из-за которой впала в кому.

СК Башкирии организовал процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате Следкома РФ и поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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