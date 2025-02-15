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В Сморгони 9-летний мальчик провалился под лед

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони 9-летний мальчик провалился под лед. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: МЧС

Случай произошел 14 февраля в городском парке. Мальчик, возвращаясь из музыкальной школы, решил сократить путь через реку Оксна и провалился под лед в двух метрах от берега.

Двое прохожих заметили мальчика и спасли его при помощи хоккейной клюшки. Ребенка доставили в больницу с диагнозом переохлаждение, его жизни ничего не угрожает.

Лед на реке был толщиной всего 3 см.

МЧС предупреждает: игры на льду могут привести к трагическим последствиям. Взрослым необходимо объяснить своим детям, что это опасно. Нельзя оставлять детей без присмотра у водоемов и необходимо следить за их безопасностью.

МЧС