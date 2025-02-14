Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полиция задержала водителя внедорожника, выстрелившего из травматического пистолета в таксиста из-за конфликта на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержан 39-летний участник конфликта со стрельбой», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что на Гольяновской улице в Москве между водителями такси и внедорожника возник конфликт, в ходе которого произошло ДТП. Мужчина, находящийся за рулем внедорожника, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону оппонента. Пострадавший гражданин 1998 года рождения нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в экстренные службы и полицию.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прибыли полицейские со следственно-оперативной группой. Полицейские задержали 39-летнего водителя. У него изъят травматический пистолет, на который гражданин предоставил разрешительные документы, заключили в ведомстве.