В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержан 39-летний участник конфликта со стрельбой», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что на Гольяновской улице в Москве между водителями такси и внедорожника возник конфликт, в ходе которого произошло ДТП. Мужчина, находящийся за рулем внедорожника, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону оппонента. Пострадавший гражданин 1998 года рождения нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в экстренные службы и полицию.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прибыли полицейские со следственно-оперативной группой. Полицейские задержали 39-летнего водителя. У него изъят травматический пистолет, на который гражданин предоставил разрешительные документы, заключили в ведомстве.