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План «Перехват» ввели из-за угнанного автомобиля Lexus в Минской области

В Минской области из-за угона внедорожника Lexus объявили план «Перехват».

Источник: Комсомольская правда

План «Перехват» ввели из-за угнанного автомобиля Lexus в Минской области. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Внедорожник Lexus был угнан в пятницу, 14 февраля в городе Борисов. Для розыска автомобиля была задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности. В результате угнанная иномарка была замечена неподалеку от места патрулирования одного из нарядов ДПС ОГАИ Минского РУВД.

Прибыв на указанную точку, сотрудники ГАИ сразу же увидели угнанный Lexus. А возле него и подозреваемого в его угоне. Что, впрочем, скоро превратилось в уверенность, так как при виде патрульной машины, молодой человек бросился бежать. Но скрыться ему не удалось, его задержали.

Как оказалось, 19-летний житель Смолевичского района, еще не имеющий водительского удостоверения, но уже неоднократно судимый за угоны и кражи, только вышел из мест лишения свободы. И в этот же день совершил два угона: сперва автомобиля Mercedes-Benz в Смолевичах, и затем добравшись на нем в Борисов, где и бросил его, пересел на приглянувшийся Lexus.

Сам молодой человек уверял, что угнал внедорожник только из-за желания покататься.

В отношении парня возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.

Ранее мы сообщали, что водитель по невнимательности врезался в опору моста в Минске.

Тем временем Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении.

А еще Кремль назвал провокацией Киева удар по Чернобыльской АЭС, которая расположена в 11 километрах от границы Беларуси.