План «Перехват» ввели из-за угнанного автомобиля Lexus в Минской области

Как оказалось, 19-летний житель Смолевичского района, еще не имеющий водительского удостоверения, но уже неоднократно судимый за угоны и кражи, только вышел из мест лишения свободы. И в этот же день совершил два угона: сперва автомобиля Mercedes-Benz в Смолевичах, и затем добравшись на нем в Борисов, где и бросил его, пересел на приглянувшийся Lexus.