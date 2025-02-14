План «Перехват» ввели из-за угнанного автомобиля Lexus в Минской области. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.
Внедорожник Lexus был угнан в пятницу, 14 февраля в городе Борисов. Для розыска автомобиля была задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности. В результате угнанная иномарка была замечена неподалеку от места патрулирования одного из нарядов ДПС ОГАИ Минского РУВД.
Прибыв на указанную точку, сотрудники ГАИ сразу же увидели угнанный Lexus. А возле него и подозреваемого в его угоне. Что, впрочем, скоро превратилось в уверенность, так как при виде патрульной машины, молодой человек бросился бежать. Но скрыться ему не удалось, его задержали.
Как оказалось, 19-летний житель Смолевичского района, еще не имеющий водительского удостоверения, но уже неоднократно судимый за угоны и кражи, только вышел из мест лишения свободы. И в этот же день совершил два угона: сперва автомобиля Mercedes-Benz в Смолевичах, и затем добравшись на нем в Борисов, где и бросил его, пересел на приглянувшийся Lexus.
Сам молодой человек уверял, что угнал внедорожник только из-за желания покататься.
В отношении парня возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.
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