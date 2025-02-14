Суд в США официально закрыл дело против россиянина Винника

«По ходатайству Соединенных Штатов и при наличии уважительной причины настоящим постановлено, что уведомление о закрытии и сопровождающее его административное ходатайство о засекречивании (декларация номер 136) должны быть рассекречены и опубликованы в публичном реестр», — говорится в решении суда.
О том, что дело Винника в США закрыто и он не фигурирует в списке заключенных, ранее РИА Новости заявил его французский адвокат Фредерик Бело.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил в начале недели Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Марка Фогеля, задержанного в августе 2021 года в аэропорту «Шереметьево», в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. Фогель был передан США, а в Россию был возвращен Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине.