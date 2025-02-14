Суд в США официально закрыл дело против россиянина Винника

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил в начале недели Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Марка Фогеля, задержанного в августе 2021 года в аэропорту «Шереметьево», в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. Фогель был передан США, а в Россию был возвращен Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине.