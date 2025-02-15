В аэропорту Домодедово ликвидировали возгорание

На территории воздушной гавани Домодедово произошёл пожар, в настоящее время возгорание ликвидировано.
В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время воздушная гавань осуществляет работу в обычном режиме.
В авиагавани уточнили, что загорелась спецтехника.
«Произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Аэропорт “Домодедово” работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Возгорание ликвидировали сотрудники службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов.
Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе в районе столичного аэропорта Внуково произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Один из автомобилей загорелся. Травмы получили два человека.