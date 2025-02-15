Захарова: Виновных в атаке ВСУ на российских журналистов найдут и накажут

Как сообщал Life.ru, в результате атаки ВСУ ранение получил оператор съёмочной группы Первого канала Юрий Шолмов. Его отправили на лечение в Москву. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту теракта и нападения на журналистов в Курской области. Случившееся квалифицировали по статьям 205 и 144 Уголовного кодекса России — теракт и нападение на журналистов.