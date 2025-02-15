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На параде в Филадельфии произошла стрельба

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Стрельба произошла на параде в Филадельфии, пострадали два человека, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Источник: © РИА Новости

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу во время парада в честь празднования победы команды «Филадельфия Иглз» на Супербоуле.

«В двух женщин стреляли на бульваре Бена Франклина в Филадельфии в пятницу, когда толпа собралась на параде в честь победы Супербоула», — сообщает телеканал.

По данным CBS, пока не ясно, что привело к стрельбе во время парада.

«Женщины были ранены в ногу и пришли в медицинскую палатку … для оказания помощи. Обе пострадавшие находятся в стабильном состоянии», — добавляет телеканал со ссылкой на полицию.

Финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу прошел в воскресенье, 9 февраля, в Новом Орлеане. «Филадельфия Иглз» обыграла победителя последних двух розыгрышей «Канзас-Сити Чифс» (40:22) и стала двукратным обладателем Супербоула.