На параде в Филадельфии произошла стрельба

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу во время парада в честь празднования победы команды «Филадельфия Иглз» на Супербоуле.
«В двух женщин стреляли на бульваре Бена Франклина в Филадельфии в пятницу, когда толпа собралась на параде в честь победы Супербоула», — сообщает телеканал.
По данным CBS, пока не ясно, что привело к стрельбе во время парада.
«Женщины были ранены в ногу и пришли в медицинскую палатку … для оказания помощи. Обе пострадавшие находятся в стабильном состоянии», — добавляет телеканал со ссылкой на полицию.
Финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу прошел в воскресенье, 9 февраля, в Новом Орлеане. «Филадельфия Иглз» обыграла победителя последних двух розыгрышей «Канзас-Сити Чифс» (40:22) и стала двукратным обладателем Супербоула.